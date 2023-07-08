В Киеве запускают бесплатное обучение по подготовке к национальному сопротивлению

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Мария Иващук
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В Киеве начали запись на однодневные безвозмездные учения по подготовке к национальному сопротивлению, сообщает КГГА.

Занятия будут проводить по нескольким направлениям:

  • основы минно-взрывной безопасности: правила обращения с взрывоопасными предметами;
  • стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием;
  • защита от оружия массового поражения действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Это будут шестичасовые занятия, которые можно посетить в рабочие или выходные дни.

Желающие должны заполнить регистрационную форму по этой ссылке .

Обучение будут проводить работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, "имеющие достаточный уровень подготовки". Место проведения обучения будут сообщать каждому участнику лично.

Фото: «Вурдалака»

Опубликовано: 08 июля 2023
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