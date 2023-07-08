В Киеве запускают бесплатное обучение по подготовке к национальному сопротивлению

В Киеве начали запись на однодневные безвозмездные учения по подготовке к национальному сопротивлению, сообщает КГГА.
Занятия будут проводить по нескольким направлениям:
Это будут шестичасовые занятия, которые можно посетить в рабочие или выходные дни.
Желающие должны заполнить регистрационную форму по этой ссылке .
Обучение будут проводить работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, "имеющие достаточный уровень подготовки". Место проведения обучения будут сообщать каждому участнику лично.
Фото: «Вурдалака»