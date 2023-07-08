Петиция с призывом сохранить украинский дубляж набрала необходимое количество голосов

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Мария Иващук
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Петиция на сайте президента с требованием сохранить украинский дубляж для иностранного кино набрала необходимое количество голосов.

Петицию подписали более 25 тысяч человек за четыре дня. Ее создал Павел Скороходько, актер и режиссер дублирования, официальный голос Гарри Поттера, в ответ на поданный президентом в Верховную Раду законопроект "О применении английского языка в Украине".

Скороходько отмечает, что украинский дубляж уже давно стал отдельным культурным явлением и частью культурного достояния.

"Его отмена, пусть постепенно, неизбежно приведет к значительному уменьшению популярности украинского языка, поскольку именно дубляж в свое время способствовал его значительной популяризации", - говорится в петиции.

Автор призывает оставить потенциальному зрителю право выбора, на каком языке смотреть кинофильмы.

Напомним, что 28 июня президент Владимир Зеленский подал законопроект, которым предложил закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения.

Одна из норм предусматривает показы фильмов на языке оригинала. Это предложение вызвало дискуссии в киносообществе.

Фото: Krists Luhaers

Опубликовано: 08 июля 2023
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