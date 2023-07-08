Заведение на Шота Руставели забрало большую часть тротуара под летнюю площадку

Кафе Pastis cafe на Шота Руставели сооружает летнюю площадку на тротуаре. Проход для пешеходов сузили до минимума. Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Семенова написала, что сообщила о строительстве летней площадки Киевблагоустрий. Работы остановлены.

Напомним, что правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% ширины тротуара. То есть если ширина тротуара составляет 6 метров, то зона для пешеходов должна быть 3 метра, но не менее 1,8 м. Кроме того, чтобы не создавали неудобства для пешеходов, летние площадки не должны попадать в зоны перекрестков, а также располагаться у выходов из метро.

Фото: Ксения Семенова