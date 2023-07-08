Заведение на Шота Руставели забрало большую часть тротуара под летнюю площадку

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Мария Иващук
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Кафе Pastis cafe на Шота Руставели сооружает летнюю площадку на тротуаре. Проход для пешеходов сузили до минимума. Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова.

Семенова написала, что сообщила о строительстве летней площадки Киевблагоустрий. Работы остановлены.

Напомним, что правилами благоустройства предусмотрено, что минимальный проход для пешеходов на тротуаре должен составлять не менее 50% ширины тротуара. То есть если ширина тротуара составляет 6 метров, то зона для пешеходов должна быть 3 метра, но не менее 1,8 м. Кроме того, чтобы не создавали неудобства для пешеходов, летние площадки не должны попадать в зоны перекрестков, а также располагаться у выходов из метро.

Фото: Ксения Семенова

Опубликовано: 08 июля 2023
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