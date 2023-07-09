Смотрите, как реставрировали старый домик в Поморянах

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Валерия Гуржий
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Инициатива «Спадщина UA», занимающаяся восстановлением старых зданий, показала отреставрированную циановый домик в Поморянах Львовской области.

Домик послевоенный, глиновалькованный, хорошо расположен посреди большого, залитого солнцем ровного участка, в тени старых яблонь, вишен и винограда.

В доме есть большая спальня-гостиная, кухня и коридор, который частично приспособили под санузел. Все окна в доме заменены на новые деревянные производства местных мастеров, потому что родные, к сожалению, уберечь не удалось.

Из коммуникаций: заменен электрический ввод в дом, установлен новый внешний счетчик и проведены внутренние сантехнические коммуникации на воду в кухне, душ, туалет и бойлер в коридоре.

Внешних коммуникаций нет, но практика показывает, что потом их дорабатывают по просьбе хозяев. Могут установить наружную канализацию, водоснабжение. Домик отапливается двумя хорошими печками на дровах.

Продолжением избушки является большой овин, который может быть использован в качестве мастерской, гаража или со временем также приспособлен под жилые функции. На участке – еще один бонус для хранения всяческого добра – кирпичное хозяйственное сооружение.

Расположен домик неподалеку от центра села при центральной улице, но так хорошо сидит в глубине участка, что чувствуешь изоляцию от мира и тишину. Зато все преимущества цивилизации – рядом: продуктовый и хозяйственный магазины, аптека и детская площадка, сельский совет и автобусная остановка – все на расстоянии 200 метров.

Общая площадь дома – 36,4 кв.м., в т.ч., комната – 22,2 кв.м., кухня – 9,2 кв.м., коридор с санузлом – 5,0 кв.м. Площадь земельного участка – 11 сотых. Стоимость – 7950 USD.

Опубликовано: 09 июля 2023
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