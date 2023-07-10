На Прорезной открыли магазин рюкзаков Bagman с кофейней

На улице Прорезной, 5 заработал новый магазин рюкзаков, чемоданов и сумок Bagman с кофейней. Магазин открыли в доме 1950-х годов.

Об этом сообщает издание DTF MAGAZINE.

Помещение команда нашла самостоятельно, во время одной из прогулок по Прорезной.

В дизайне нового магазина Bagman стремились «максимально сохранить подлинность». Проект разрабатывала студия apartment.108.

Пространство магазина состоит из трех залов: первый, с белой лепниной на потолке, это входная зона, второй – шоурум с зеркалами, креслами и местами для примерки, а третий – кофейня. С открытием последней Bagman помогла команда пространства «Багряний».

В новом магазине, кроме рюкзаков, сумок и чемоданов, можно купить кроссовки, носки, одежду и обувь. В частности, есть Nike, Rombaut, Saucony и Stance.

Фото: DTF MAGAZINE