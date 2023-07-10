«Адский курорт»: художница из Бердянска создала комикс о жизни в оккупации

Художница Екатерина Шальнева нарисовала комикс о жизни в оккупированном российскими захватчиками городе. Мальопис называется «Адский курорт. Моя жизнь в оккупированном Бердянске».
Об этом сообщает издание «Приморка.City».
В комиксе художница рассказала о периоде оккупации Бердянска до сентября 2022-го, когда она смогла уехать из города.
«Я его делаю с сентября, и это потребовало много времени и усилий. Очень хочется донести людям, что такое оккупация. Хочется, чтобы нас узнали, потому что в информационном поле очень мало информации об оккупации, о Бердянск, о Запорожском крае. Этим комиксом я хочу донести, что там происходило», — отмечает Екатерина.
Комикс содержит зарисовки из жизни художницы. Там изображено 10 ситуаций, которые она пережила. К каждой ситуации она подобрала подходящую метафору.
На страницах живописи можно увидеть людей и локации Бердянска, а также семью и друзей Екатерины.
Посмотреть комикс можно по ссылке. Первая его часть бесплатна, а вторая стоит от 2 долларов.
Фото: Екатерина Шальнева, «Приморка.City»