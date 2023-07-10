«Адский курорт»: художница из Бердянска создала комикс о жизни в оккупации

229
Ирина Маймур
share share

Художница Екатерина Шальнева нарисовала комикс о жизни в оккупированном российскими захватчиками городе. Мальопис называется «Адский курорт. Моя жизнь в оккупированном Бердянске».

Об этом сообщает издание «Приморка.City».

В комиксе художница рассказала о периоде оккупации Бердянска до сентября 2022-го, когда она смогла уехать из города.

«Я его делаю с сентября, и это потребовало много времени и усилий. Очень хочется донести людям, что такое оккупация. Хочется, чтобы нас узнали, потому что в информационном поле очень мало информации об оккупации, о Бердянск, о Запорожском крае. Этим комиксом я хочу донести, что там происходило», — отмечает Екатерина.

Комикс содержит зарисовки из жизни художницы. Там изображено 10 ситуаций, которые она пережила. К каждой ситуации она подобрала подходящую метафору.

На страницах живописи можно увидеть людей и локации Бердянска, а также семью и друзей Екатерины.

Посмотреть комикс можно по ссылке. Первая его часть бесплатна, а вторая стоит от 2 долларов.

Фото: Екатерина Шальнева, «Приморка.City»

Опубликовано: 10 июля 2023
share share
Во время ремонта улицы Пирогова срезали деревья и обустроили вместо них газон Во время ремонта улицы Пирогова срезали деревья и обустроили вместо них газон В Украине запустили платформу «Город ноль отходов»: для чего она нужна В Украине запустили платформу «Город ноль отходов»: для чего она нужна Умер киевский художник-дворник, устроивший выставку своих картин возле свалки Умер киевский художник-дворник, устроивший выставку своих картин возле свалки В Украине появился «Массажный Спецназ», который помогает воинам в реабилитации В Украине появился «Массажный Спецназ», который помогает воинам в реабилитации Работы велись незаконно: Строительство ТЦ с подземными этажами на Крещатике остановили Работы велись незаконно: Строительство ТЦ с подземными этажами на Крещатике остановили Из-за бесплатной парковки Киев за три месяца потерял 50 млн гривен Из-за бесплатной парковки Киев за три месяца потерял 50 млн гривен Застройщик из США планирует строительство модульных и многоквартирных домов Киевской области Застройщик из США планирует строительство модульных и многоквартирных домов Киевской области На Прорезной открыли магазин рюкзаков Bagman с кофейней На Прорезной открыли магазин рюкзаков Bagman с кофейней
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.