Работает с 1995 года: История ресторана "Пантагрюэль" на Золотых Воротах

Остерия «Пантагрюэль» – ресторан, созданный с большой любовью к Италии и уважением к итальянской кухне. Он открылся в Киеве в 1995 году и почти за 30 лет своего существования научился меняться так, чтобы оставаться самим собой и быть интересным.

В 1995 году, когда « Пантагрюэль » встречал первых гостей, Евгений Гусовский еще ходил в школу. А Сергей только начинал свой путь в ресторанном бизнесе. Сейчас братья управляют компанией (в сеть ресторанов Гусовских также входят пиццерия Napule и грузинский ресторан "Шоти") как равные партнеры.

Мы встретились в «Пантагрюэле», чтобы поговорить об эволюции и постоянстве, гениальной простоте итальянских блюд, о гостеприимстве и городе. Тем более представился счастливый случай: Сергей сейчас служит в ВСУ и в Киеве бывает редко.

«Пантагрюэль», «Пантюша», «Пантю»

Евгений и Сергей Гусовски

Сергей рассказывает, что с «Пантагрюэлем» все сложилось как бы само собой. Появились партнеры, которые хотели открыть заведение. Среди них был итальянец, а значит, и возможность привлечь итальянского шефа.



У Сергея и Евгения в детстве были диафильмы с приключениями Гаргантюа и Пантагрюэля. И однажды, обсуждая проект, все вместе пришли к такому названию. Были сомнения в том, не слишком ли оно сложное и длинное. Но сошлись на том, что гости придумают, как называть заведение так, чтобы им было удобно. Главное, чтобы оно был таким, чтобы им хотелось возвращаться. И чтобы оно было о настоящей Италии.

Так и вышло. "Пантагрюэль" сразу нашел своих гостей. Его очень полюбили иностранцы, но не только они. Заведений с настоящей итальянской кухней тогда в городе не было. Здесь впервые объясняли гостям, как должна готовиться домашняя паста, что такое ризото и почему не стоит бояться al dente.

Сейчас среди постоянных посетителей остерии есть люди, которых родители привозили в «Пантагрюэль» еще в детских колясках. И каждое поколение гостей находит свою причину, чтобы возвращаться сюда. Называют заведение по-разному. Кто-то «Пантюша», кто-то «Пантю».

А вот фокус на итальянскую кухню как был, так и остается ключевой ценностью и философией.

Сергей говорит: «С 1995 года многое изменилось. Менялись партнеры и шеф-повара. И каждый из поваров, сколько бы он ни работал с нами – полгода или 15 лет – оставлял свой взгляд, вклад. Но что бы ни было, «Пантрагрюэль» всегда был об Италии. Причем не о чем-то итальянском в целом, а о вполне конкретных вещах. Если у нас в меню появлялась паста алла норма, то это должна быть такая же паста, которую готовят на Сицилии. С большим вниманием к мельчайшим деталям и уважением к подлинности».

О коте Пантюше и городских легендах

В 1998 году в остерии произошел пожар. В нем погиб кот Пантюша, который жил при заведении. Вскоре установили небольшую парковую скульптуру кота, вокруг которой с годами стали появляться городские легенды.

Влад, администратор, который работает в "Пантагрэле" уже 19 лет, подтверждает:

«Люди трут кота на удачу и чтобы повезло на экзаменах. Но самое удивительное из того, что я слышал – это то, что это памятник коту Ярослава Мудрого. Это как-то рассказывал гид туристам: что когда на Киев шли татары, все спали, и только кот не спал и разбудил князя. И вот теперь это в его честь памятник».

После пожара заведение возобновило работу. А потом даже расширилось: в ресторане появился винный погреб на 3000 бутылок. Тогда для заведений Киева это было новаторским решением.

О VIP-гостях и охране

На дверях в «Пантагрюэле» висит табличка о том, что гостей просят приходить в зал без охраны. Говорят, что сейчас время поменялось, и в ней уже нет практического смысла.

Но в конце 90-х и начале 2000-х этот вопрос действительно был предметом дискуссий.

Трудно было поддерживать уютную и непринужденную атмосферу, когда за несколькими столиками сидят вооруженные люди, которые не собираются ничего заказывать: они здесь для того, чтобы подчеркнуть статус какого-то «очень важного гостя».

Евгений рассказывает: «В нашей остерии действительно ели люди, которые были или потом становились Президентами или министрами в Украине. Но их протоколы безопасности работают почти незаметно. Профессиональный охранник не бросается в глаза. И совсем другое дело, когда человек просто хочет подчеркнуть свою значимость, и, словно дорогую брендовую сумку, берет всюду с собой людей, похожих на Рембо. Но, к счастью, мы с таким давно не сталкивались. Эта мода осталась в прошлом».

О двух революциях и войне

Через 28 лет «Пантагрюэль» стал частью города и наблюдал за тем, как Киев меняется.



Во время двух революций – 2004 и Революции достоинства – здесь готовили еду для протестующих.

Евгений вспоминает: «Еще в 2004 году у нас были оранжевые шторы. Такое совпадение. Некоторые люди заходили и спрашивали: вы что, за Майдан? Не боитесь, что вам люди с другими взглядами окна побьют? Но ничего подобного не произошло. Тем более, наш цивилизационный выбор и тогда, и сейчас для всех вроде бы был очевиден».

После 24 февраля заведения на время стали на паузу. Сергей мобилизовался в ряды ВСУ. Евгений продолжил управление компанией на месте: в мае вернулись к работе «Пантагрюэль» и Napule, а в октябре – «Шоти».

Евгений рассказывает: «Мы не открывались с мыслью о том, как заработать деньги. Мы открывались, чтобы, в первую очередь, сохранить команду и традицию. И именно работники, до того закаленные испытаниями во время пандемии, вытащили на себе очень много всего. Да, это непросто. Есть вызовы. Но когда есть желание работать и сохранить то, что было создано, всегда можно найти решение».

Сергей добавляет: «Кто-то называет это проблемами, а мы это называем настоящим. И просто живем и работаем в нем».

О том, как меняется Киев и "Пантагрюэль"

«Киев меняется. Еще после Майдана в 2014 году в город начали приезжать люди из других регионов, Киев стал более гетерогенным. Самому городу это пошло на пользу.

Сейчас, после 24 февраля, кажется, что люди стали глубже чувствовать себя частью города. Всегда, когда есть риск потерять, начинаешь ценить какие-то вещи. Но мне кажется, что когда подобное одновременно проживает и чувствует множество людей, это не пройдет просто так. Есть надежда, что это осознание ценности города и событий в нем останется в сознании», – говорит Евгений.

Сергей делится:

Оказалось, что сохранить что-то гораздо сложнее, чем просто уничтожить и сделать новое. Чтобы сохранить душу «Пантагрюэля», мы очень многое меняли – постепенно, осторожно. Да, чтобы не задеть идентичность.

Нам не нужно казаться кем-то, кем мы не являемся. Актуальность состоит как раз в том, что заведение уже стало историей города. Историей с очень четким месседжем итальянской кухни, домашней пасты и достойного вина.

В какой-то момент ты просто сходишься с тем, что ты сделал. Как ты являешься его частью, так и оно становится твоей частью. Ты представляешь заведение, а оно представляет тебя».