На ВДНГ открыли семейную пиццерию-бар «Бабак» с неаполитанской пиццей

На территории ВДНГ открыли семейную пиццерию-бар «Бабак» с неаполитанской пиццей.

Здесь пиццу выпекают в современной каменной печи, которая является аналогом одноуровневой помпейской дровяной печи. Куполообразная форма свода и каменного пода внутри нее обеспечивает температурный режим 440 градусов. Благодаря этому пицца печется всего 1,5 минуты.

В меню заведения есть 9 видов пиццы. В частности, классическая Маргарита, пицца с прошутто и грушей и пицца с тыквой и горгондзолой. К пицце предлагают «сожженное вино» (итальянскую версию глинтвейна), безалкогольные напитки, кофе, какао и бочковое пиво.

Блюда и напитки из «Бабака» можно заказать домой через Bolt Food или бесплатно собственной службой доставки.

Цены : pizza Margherita – 230 грн, pizza Patate e Salsiccia – 310 грн, pizza Zucca e Gorgonzola – 300 грн, лимонад Яблочный на разлив от 55 грн, разливное пиво из кеги от 85 грн

Адрес: ВДНГ около 5-го корпуса на парковке, 50 метров слева от центрального фонтана

Режим работы: 11:00 — 21:00 (доставка 12:00 — 20:00)

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Фото: «Бабак»