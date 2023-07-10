Смотрите, как возле Стрыйского парка во Львове отреставрировали историческую дверь-веер

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Валерия Гуржий
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Специалисты отреставрировали историческую деревянную дверь дома на улице Ивана Франко, 144, неподалеку от Стрыйского парка.

Об этом пишет Спадщина Ua.

Так называемые «двери-веер», могут открываться как внутрь, так и наружу. Из-за этой особенности они часто сильно уничтожаются.

«В процессе работ дверь расчистили от более поздних наслоений темно-коричневой краски и вернули им аутентичное покрытие с проявлением природной текстуры дерева. Мы заменили занавеси, изготовили новые защелки и установили фацетированное остекление», – рассказал реставратор Игорь Вардзаль.

Здесь было много утраченных элементов. К примеру, внизу двери сохранилась лишь одна из шести аутентичных тафель. Специалисты изготовили соответствующую копию и установили на место.

Реставрацию проводили около двух месяцев при поддержке ЛКП «Бюро наследия» и при софинансировании немецкого фонда Эбергарда Шока.

Стоимость реставрационных работ составила 49998 грн. Из этой суммы фонд оплатил 34 999 грн, а остальную часть – жители, ранее подавшие заявку на участие в городской программе софинансирования.

Фото: Спадщина Ua.

Опубликовано: 10 июля 2023
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