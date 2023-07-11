На Крещатике открыли кондитерскую-кафе «Крендель» с десертами собственного производства

На Крещатике заработала вторая кондитерская-кафе харьковской сети «Крендель». Первое заведение было открыто на улице Владимирской.

Новая локация двухэтажная. Со второго этажа можно увидеть вид на Крещатик и Майдан Незалежности.

В «Кренделе» предлагают завтраки до 16:00, закуски, салаты, рыбные и мясные основные блюда, а также десерты собственного производства.

В честь открытия в заведении действует акция «Безлим Апероль»: за 195 гривен (цена одного коктейля) гости могут пить Aperol Spritz столько, сколько пожелают.

Цены: сырники с маскарпоне и сезонными ягодами — 200 грн, овсянка с белыми грибами и соевым соусом — 140 грн, запеченный Камамбер — 185 грн, салат с баклажаном — 185 грн, лосось из пюре с трюфельным пюре и пюре из 3 , чизи манго-маракуйя — 110 грн

Адрес: ул. Крещатик, 24

Режим работы: ежедневно 08:00-22:00

Instagram

Фото: «Крендель»