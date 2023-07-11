Бренд Etnodim вместе с Музеем Гончара запустили общую коллекцию вышитой одежды

Украинский бренд Etnodim вместе с Национальным центром народной культуры "Музей Ивана Гончара" запустили общую коллекцию вышиванок и вышитых платьев, созданных на основе фрагментов вышивок 18-20 века, хранящихся в Музее Гончара и не подлежащих восстановлению.

Всего в коллекцию вошли 10 женских вышиванок, 1 жилет, 5 платьев и 9 мужских рубашек.

Орнаменты и вышивку дизайнеры выбирали на основе тех, которые были разработаны в таких регионах, как Киевский, Черниговский, Полтавский, Харьковский, Житомирский, Ровенский, Одесский, Ивано-Франковский, Тернопольский, Закарпатский, Львовский, Винницкий и Волынский.

В фондовом сборнике Музея Ивана Гончара, кроме коллекций одежды и интерьерной ткани, хранится также большая коллекция фрагментов вышивки.



Значительную часть этой коллекции составляют фрагменты, собранные Иваном Гончаром. За годы деятельности музея, коллекция пополнилась экспедиционными находками и подарками поклонников музея.



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