Смотрите клип Стасик на песню «Герои умирают», посвященную Роману Ратушному

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Ирина Маймур
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Исполнительница Стасик (Анастасия Шевченко) выпустила клип на песню «Герои умирают».

В нем она поднимает тему смерти защитников и защитниц во время полномасштабного вторжения рф.

«Герои умирают» исполнительница посвятила активисту и военному Роману Ратушному, погибшему под Изюмом 9 июня 2022 года, и всем защитникам и умершим во время великой войны защитникам.

«Герои не умирают» — украинский военный лозунг. Оно поддерживает боевой дух и напоминает о присутствии павших в наших сердцах и нашей памяти. Но мы должны смотреть в глаза. В действительности герои погибают. Этого конкретного человека или другого больше не существует, на его месте будет только черная пустота. Поэтому лозунг должен оставаться лозунгом, но мы всегда должны держать на уме, что герои умирают, и они умирают за нас. Так что на нас теперь лежит обязанность жить достойно и бороться с врагом так, как боролись ради нас», — рассказывает Стасик.

Клип полон символических образов. Стасик предстает в нем древнегреческим мифическим персонажем Хароном. Именно он перевозил умерших через реку Стикс. Роли погибших в клипе воплотили военные собратья певицы.

Над видео работали режиссер Анна Бурячкова и оператор Лена Чеховская.

Фото: Юлия Вебер

Опубликовано: 12 июля 2023
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