Украинские дизайнеры завоевали серебро в международном конкурсе за интерьер заведения в Одессе

Интерьер одесского ресторана Fog Factory от студии дизайна и зодчества Znak Design отметили серебром на конкурсе IADA 2023.
Его ежегодно устраивает международное сообщество The
Architecture & Design Community.
В 2023 году в конкурсе приняли участие более 400 компаний из 59 стран. Студия Znak Design завоевала серебряную награду в категории Restaurants Bars Interior Design Built с проектом Fog Factory restaurant.
Работая над интерьером Fog Factory, архитекторы вдохновлялись промышленными металлическими элементами, природными материалами и формами.
Основой дизайна стало сочетание холодного металла и теплого дерева с медными листьями. Акцентом интерьера избрали медные трубчатые лампы. Они гармонично смешиваются с медным покрытием в других деталях интерьера.
Фото: Znak Design