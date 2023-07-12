Украинские дизайнеры завоевали серебро в международном конкурсе за интерьер заведения в Одессе

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Ирина Маймур
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Интерьер одесского ресторана Fog Factory от студии дизайна и зодчества Znak Design отметили серебром на конкурсе IADA 2023.

Его ежегодно устраивает международное сообщество The

Architecture & Design Community.

В 2023 году в конкурсе приняли участие более 400 компаний из 59 стран. Студия Znak Design завоевала серебряную награду в категории Restaurants Bars Interior Design Built с проектом Fog Factory restaurant.

Работая над интерьером Fog Factory, архитекторы вдохновлялись промышленными металлическими элементами, природными материалами и формами.

Основой дизайна стало сочетание холодного металла и теплого дерева с медными листьями. Акцентом интерьера избрали медные трубчатые лампы. Они гармонично смешиваются с медным покрытием в других деталях интерьера.

Фото: Znak Design

Опубликовано: 12 июля 2023
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