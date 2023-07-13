Мультфильм «Мавка. Лесная песня» отметили наградой на итальянском фестивале анимации

«Мавка. Лесная песня» получил награду Cartoon Club Award for the Environment на итальянском анимационном фестивале.

Это первое отличие украинского мультфильма, сообщил режиссер фильма Олег Маламуж.

«Каждый год на премию Cartoon Club претендуют сотни анимационных фильмов, поэтому добыть первенство в одной из категорий — незаурядная честь и гордость для нашей команды», – написал он

Также Маламуж сообщил, что в историческом центре города Римини пройдет фестивальный показ «Мавки» под открытым небом.

Напомним, что мультфильм «Мавка. Лесная песня» вышел в украинский прокат 2 марта 2023 года. За десять недель его кассовые сборы составили 143 930 311 грн., было продано 1 144 522 билета.

Фото: «Мавка. Лесная песня»