Разговорный чат-бот Bard от Google заработал в Украине

В Украине теперь доступно чат-бот с искусственным интеллектом от Google — Bard.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
«С сегодняшнего дня украинцы могут воспользоваться всеми возможностями разговорного бота на украинском языке и оптимизировать свое время», — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Сервис помогает получать четкие ответы на вопросы. Пользователь формулирует запрос, а Bard ищет соответствующую информацию в сети. В настоящее время Bard понимает более 40 языков мира.
Что еще может Bard:
Фото: Voonze.com