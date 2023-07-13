Разговорный чат-бот Bard от Google заработал в Украине

В Украине теперь доступно чат-бот с искусственным интеллектом от Google — Bard.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«С сегодняшнего дня украинцы могут воспользоваться всеми возможностями разговорного бота на украинском языке и оптимизировать свое время», — сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сервис помогает получать четкие ответы на вопросы. Пользователь формулирует запрос, а Bard ищет соответствующую информацию в сети. В настоящее время Bard понимает более 40 языков мира.

Что еще может Bard:

слушать ответы, а не только читать их. Это полезно, если вы хотите услышать правильное произношение слова или, например, стихотворение;

сохранять историю разговоров. Есть возможность просмотреть историю изменений и диалог с Bard;

экспортировать код Python в Replit (в дополнение к Google Colab);

делиться вашими разговорами с друзьями.

Фото: Voonze.com