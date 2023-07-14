Пиво и бургеры: на Осокорках открылось общее заведение Konteyner и Burger Farm

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Ирина Маймур
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В Осокорках заработал пивной магазин-бар Konteyner вместе с бургерной Burger Farm.

Совместное заведение располагает просторной летней террасой, пишет The Village Украина.

Из напитков Konteyner предлагает классические сорта пива и крафтовые предложения, а также новые образцы украинского и зарубежного пива в бутылках и банках.

В меню Burger Farm есть бургеры, крылышки, гарниры и блюда для веганов.

Цены: пиво на разлив – от 45 грн, пиво Borschch от Litopys – 63 грн, классический гамбургер – 110 грн, куриные стрипсы – 100 грн, фалафель-болы – 60 грн, завтраки – от 130 грн, картофель фри – 69 грн

Адрес: улица Княжий Затон, 14-Б

Режим работы: ежедневно с 11:00–22:00

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Фото: Konteyner, The Village Украина

Опубликовано: 14 июля 2023
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