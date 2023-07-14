В Козине сгорел комплекс отдыха Queen Country Club

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Мария Иващук
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Загородный комплекс Queen Country Club в Козине выгорел полностью из-за пожара 13 июля, сообщил общественный деятель Андрей Смолий.

В 19:53 спасатели ликвидировали пожар. В результате происшествия пострадали два человека: спасатель, получивший тепловой удар, а также гражданское лицо, предварительно из-за отравления продуктами горения, отметили в ГСЧС.

По прибытию на место происшествия было установлено, что огнем полностью охвачено помещение ресторана, детской, бани и столовой, которые находятся в одном здании, пишет Смолий. Из-за соломенной крыши огонь быстро распространялся по конструкциям.

Queen Country Club к пожару

Напомним, что комплекс отдыха Queen Country Club ранее входил в холдинг Bulldozer Group российского бизнесмена Александра Орлова. С началом вторжения команда Queen Country Club сообщила , что разрывает сотрудничество с Bulldozer Group.

Фото: Андрей Смолий

Опубликовано: 14 июля 2023
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