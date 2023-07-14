В Украине сменили даты трех государственных праздников. Среди них – Рождество и День защитников

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Ирина Маймур
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Верховная Рада приняла законопроект об изменении даты трех праздничных дней. Речь идет о Рождестве, Дне защитников и защитниц Украины и Дне Украинской Государственности.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Теперь в Украине будут праздновать:

• 25 декабря — Рождество Христово (вместо 7 января);

• 15 июля — День Украинской Государственности (вместо 28 июля);

• 1 октября – День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября).

День Украинской Государственности еще будет 28 июля, поскольку закон подпишут позже.

Фото: Wrike

Опубликовано: 14 июля 2023
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