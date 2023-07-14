В Украине сменили даты трех государственных праздников. Среди них – Рождество и День защитников

Верховная Рада приняла законопроект об изменении даты трех праздничных дней. Речь идет о Рождестве, Дне защитников и защитниц Украины и Дне Украинской Государственности.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Теперь в Украине будут праздновать:
• 25 декабря — Рождество Христово (вместо 7 января);
• 15 июля — День Украинской Государственности (вместо 28 июля);
• 1 октября – День защитников и защитниц Украины (вместо 14 октября).
День Украинской Государственности еще будет 28 июля, поскольку закон подпишут позже.
Фото: Wrike