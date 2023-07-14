Обряд Маланки и пчеловодство из Луганщины: в перечень культурного наследия Украины внесли новые элементы

В Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины внесли 5 новых позиций.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Какие элементы внесли:

Традиционное ремесло пчеловодства в Сватовском районе Луганской области;

Традицию гуцульской художественной древесины;

Традиционный обряд Маланка села Белуя Ивано-Франковской области;

Традиционные женские украшения из бисера в Прикарпатье;

Традицию и технологию вышивки женской рубашки в Гадяччине.

Теперь территориальные общины должны представить Минкульту планы охраны указанных элементов. К их разработке необходимо привлечь общественность. Также план должен содержать информацию о передаче знаний об элементах нематериального культурного наследия в сообществах, исследовании культурного пространства, связанного с элементом, и повышении осведомленности об элементе среди широких кругов.

Фото: Министерство культуры и информационной политики Украины