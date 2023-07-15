В ВОЗ признали, что подсластитель аспартам, который есть в составе Coca-Cola, "может вызвать рак"

В ВОЗ пришли к выводу, что подсластитель аспартам "может вызвать рак", но он остается безопасным для потребления в уже согласованных количествах.

Об этом пишет Reuters.

Аспартам является искусственным (химическим) подсластителем, который широко используется в различных пищевых продуктах и напитках с 1980-х годов, включая диетические напитки, в том числе в Coca-Cola и Pepsi, жевательную резинку, желатин, мороженое, молочные продукты, такие как йогурт, сухие завтраки, зубная паста и лекарства, такие как капли от кашля и жевательные средства, витамины.

Базирующееся в Лионе Международное агентство по исследованию рака (IARC) Франция заявило, что аспартам является "возможным канцерогеном". Такая классификация означает, что есть ограниченные доказательства того, что вещество может вызвать рак.

ВОЗ заявила, что существующие уровни потребления означают, например, что человеку весом 60-70 кг придется выпивать более 9-14 банок газировки ежедневно, чтобы превысить лимит, исходя из среднего содержания аспартама в напитках.

"Наши результаты не указывают на то, что случайное потребление может представлять риск для большинства потребителей", - сказал руководитель отдела питания ВОЗ Франческо Бранка.

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