В ВОЗ признали, что подсластитель аспартам, который есть в составе Coca-Cola, "может вызвать рак"

354
Валерия Гуржий
share share

В ВОЗ пришли к выводу, что подсластитель аспартам "может вызвать рак", но он остается безопасным для потребления в уже согласованных количествах.

Об этом пишет Reuters.

Аспартам является искусственным (химическим) подсластителем, который широко используется в различных пищевых продуктах и напитках с 1980-х годов, включая диетические напитки, в том числе в Coca-Cola и Pepsi, жевательную резинку, желатин, мороженое, молочные продукты, такие как йогурт, сухие завтраки, зубная паста и лекарства, такие как капли от кашля и жевательные средства, витамины.

Базирующееся в Лионе Международное агентство по исследованию рака (IARC) Франция заявило, что аспартам является "возможным канцерогеном". Такая классификация означает, что есть ограниченные доказательства того, что вещество может вызвать рак.

ВОЗ заявила, что существующие уровни потребления означают, например, что человеку весом 60-70 кг придется выпивать более 9-14 банок газировки ежедневно, чтобы превысить лимит, исходя из среднего содержания аспартама в напитках.

"Наши результаты не указывают на то, что случайное потребление может представлять риск для большинства потребителей", - сказал руководитель отдела питания ВОЗ Франческо Бранка.

Фото: Unsplash\Ben Moreland

Опубликовано: 15 июля 2023
share share
Львовские студенты создали единственную в Украине умную трость для частично зрячих людей Львовские студенты создали единственную в Украине умную трость для частично зрячих людей В Бучанской общине до конца года планируют отстроить 11 частных домов В Бучанской общине до конца года планируют отстроить 11 частных домов У памятника основателям Киева пройдет фестиваль ретроавтомобилей У памятника основателям Киева пройдет фестиваль ретроавтомобилей Почему в Киеве продолжают разрушать историческую застройку: Урбанист Дмитрий Перов – о доме на Жилянской и других достопримечательностях, которые мы теряем Почему в Киеве продолжают разрушать историческую застройку: Урбанист Дмитрий Перов – о доме на Жилянской и других достопримечательностях, которые мы теряем В кинотеатре «Факел» на Харьковском массиве возобновят кинопоказы и превратят его в многофункциональное заведение В кинотеатре «Факел» на Харьковском массиве возобновят кинопоказы и превратят его в многофункциональное заведение На Дарнице вместо парковки обустроят новый сквер На Дарнице вместо парковки обустроят новый сквер Мост Патона и мост Метро находятся в аварийном состоянии – Мининфраструктуры Мост Патона и мост Метро находятся в аварийном состоянии – Мининфраструктуры Во Львове построят комплекс с квартирами, офисами и комнатами-укрытиями Во Львове построят комплекс с квартирами, офисами и комнатами-укрытиями
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.