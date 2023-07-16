В Киеве со дворика на Рейтарской исчез легендарный ворон Крум. Его исчезновение обнаружили, когда пришли кормить птицу.

Об этом сообщает "Мы-Украина".

Николай кормит птицу каждый день. В это утро, когда он подошел к клетке, обнаружил, что она открыта, а ворона внутри нет.

"Позвонили в полицию, полиция посмотрела все камеры и ничего не нашла, сказали будем искать, но сами знаете", – рассказал мужчина.

Есть две версии исчезновения Крума - кража и умышленный выпуск из клетки.

“К нам заходил какой-то мужчина и говорил, что выпустит птицу, если ему клетку больше не сделают. И на следующий день он исчез. Возможно, что этот человек не знаю. Его всегда хотели освободить, но сами понимаете, птица, которая выросла в неволе и сюда попала из неволи, его освобождение – это для него просто смерть”, – добавил Николай.

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Фото: Мы Украина