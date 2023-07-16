В Киеве открылся второй магазин суши норвежской компании Egersund

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Валерия Гуржий
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Норвежская компания Egersund открыла второй магазин суши в Киеве. Заведение расположено на левом берегу.

В магазине можно приобрести весь ассортимент боулов, суши и роллов и блюд из Lazy Kitchen, а расчет сделать с помощью банковского терминала. Наличный расчет в данном магазине не предусмотрен.

Цены: ролл Роял филадельфия с лососем - 440 грн, норвежский ролл с матиасом - 180 грн, тар-тар из лосося - 545 грн, калифорния с лососем в кунжуте - 365 грн, маки-роли с лососем - 23 рисом – 415 грн, окунь красный гриль – 490 грн, скумбрия в итальянских травах гриль – 390 грн, сэндвич с лососем слабосоленым – 240 грн.

Где: Днепровская набережная 14

График работы: Пн-Вс с 11:00 до 21:00.

Фото: Egersund

Опубликовано: 16 июля 2023
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