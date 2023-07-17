Лампы из гильз и акустические системы из Джавелинов: Как украинцы дают артефактам войны вторую жизнь

"Россияне забрасывают нас снарядами, а мы их расписываем, продаем и покупаем оружие против них", - говорят украинские художники, которые превращают оружие, задействованное в войне, в новые вещи. По библейской аналогии – перековывают мечи на орала.

Рассказываем о самых интересных из этих трансформаций.

Мебель из ящиков от боеприпасов от студии ЕвроАрт

"Ящики для победы – Трансформация" – это проект ровенского благотворительного фонда "Гарна справа" и местных художников из художественной студии "Евро-Арт".

10 военных ящиков от боеприпасов и 10 латунных гильз из артиллерийских систем превратили в уникальные арт-объекты. Разработка проекта длилась около четырех месяцев, и его создавали для поддержки Кочубеевской общины Херсонской области, где подтопления и обстрелы полностью уничтожтили 124 дома.

Все работы выставили на благотворительный аукцион, деньги от которого планируют перечислить на создание Центра безопасности граждан в Кочубеевской общине.

К одному из сундуков учитель труда из села Белая Криница на Ровенщине Анатолий Демчук создал двух деревянных волов, превратив объект в небольшую телегу. Его назвали “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” и продали на аукционе за 50 тысяч гривен.

Одна из авторок, преподавательница студии Кристина Шинкарь трансформировала военный ящик в удобное трюмо в стиле “прованс”. В дополнение к каждому сундуку идут гильзы от артиллерийских систем, превращенные в вазы.

Интерес к проекту был подогрет слухами о том, что один из приобретенных ящиков планируют передать в Овальный кабинет Президента США Джо Байдена. Даже если это басня, то красивая, как и сами сундуки.

Рюмки и брелки из боевых гильз от 3,14Ban

В 2019 году дизайнер Екатерина Уварова, которая родилась в Донецке, а жила в то время в Харькове, обнаружила в подсобке бывшего офиса большое количество старых, уже неактуальных баннеров. Возник логичный вопрос: как их утилизировать. Но оказалось, что в стране нет ни одного завода по переработке, и обычно их судьба одинакова – баннеры попадают на свалки и разлагаются сотни лет.

Так возникла идея использовать долговечную ткань в полезных целях и сшить необходимые в быту вещи для повседневной жизни. Так девушка пошила первый шоппер. Затем появились поясные сумки, косметички, чехлы для ноутбука и другие вещи. Все это превратилось в деятельность 3,14Ban (читается как «Пибан») – бренда современной культуры осознанного потребления.

После 24 февраля 2022 года, когда его основатели вынуждены были переехать во Львов, они создали проект «Сенс», цель которого, по их словам, – «сохранить память войны». Бесконечное количество отработанных снарядов и гильз, которые остаются на территории освобожденных украинских городов и сел – это и есть память, которую превращают в продукцию «Пибана». Средства от проданных товаров перечисляют на счет фонда Музея Г. Сковороды Харьковской области для его восстановления.

Среди позиций, которые можно купить на сайте бренда: брелок из отработанной гильзы (475 грн), подсвечник из гильзы (780 грн), ваза из боевой гильзы (780 грн), браслеты из отработанных гильз (1050 грн), есть даже рюмка для алкоголя (1630 грн) и подарочные наборы рюмок (от 5350 грн).

Лампы из отстреляных гильз от YOD group

Украинская дизайн-студия YOD Group создала лимитированную серию ламп из отстрелянных гильз систем ПВО, она получила название «Downed Drone» («Сбитый дрон»).

Дизайнеры студии утверждают, что у каждой портативной лампы есть своя история, особый номер и глубокий символический смысл. Они символиируют свет, всегда защищающий и побеждающий. Чтобы купить эксклюзивный светильник, нужно задонатить от 40 000 грн на банк у.

Все средства от продажи идут на помощь для роты ударных беспилотников 38 бригады морской пехоты, которая находится сейчас на передовой. Также на банку можно пожертвовать любую сумму. Это часть большого сбора компании для ВСУ, всего планируется собрать 45 тысяч долларов на бусы, внедорожники, зарядные станции и жесткие диски для украинских военных.

Украшения из стекла разрушенных объектов от God Glass You

10 октября 2022 года в результате российского обстрела гражданских объектов в центре Киева было повреждено более 80 окон в Национальном научно-естественном музее НАН Украины. Приблизительно в это время солистка группы «Кризітка» Александра Кольцова основала социально ответственный бренд украшений God Glass You , где в сотрудничестве с дизайнером Татьяной Черной и научно-естественным музеем начали создавать украшения из разбитого стекла и других материалов от пострадавших столичных заведений.

Первые прототипы изделий Александра пыталась делать из битого стекла завода "Артем" после российских прилетов весной прошлого года. Изначально хотели собрать деньги на новые окна природного музея. Так появилась серия «У культуры есть зубы», где материалом для украшений стали зуб мегалодона, латунь и стекло (сам автор оригинально называет эти изделия «дармовис с окаменелостью», или «ложный подвес»). Часть прибыли от каждого украшения уходит в благотворительный фонд музея.

К сожалению, российские атаки украинской столицы после этого не прекратились, и в канун нового года от них пострадал географический факультет Университета имени Тараса Шевченко . «Российские ракеты разрушают, украинцы чинят, изобретают, воспроизводят и помогают друг другу», написала Кольцова в Instagram, и запустила новую линейку из цветного стекла с использованием обломков витража географического факультета в его поддержку.

Украшения можно купить на странице бренда в Instagram, а также в магазине подарков «Добродій» в ТРЦ «Украина» (цена – от 1550 грн). Посольство и модель бренда – директор «Довженко-центра» Елена Гончарук.

Акустические системы из использованных Джавелинов от Park Audio Company

Семья предпринимателей из Винницы Максим Гузий и Анастасия Чекалюк с помощью местных инженеров превращают использованные противотанковые ракетные комплексы Javelin в профессиональные акустические колонки BOOMTank Acoustics , получая на выходе киловатт звука отличного качества.

Технической частью разработки занималась винницкая команда Park Audio, вес такой акустической системы – 46 кг, и она создана на базе транспортировочного контейнера от Джавелина, который передали находящиеся на передовой бойцы подразделения "Омега" (Киев). Таким образом, компания собирает донаты на армию и медицинские нужды.

Первую колонку можно было выиграть, приняв участие в сборе на реанимобили, или мгновенно выкупить за 500 тысяч гривен. Это сделал айтишник украинского происхождения, который живет в США. Сейчас в производстве следующие экземпляры бумтанков. Официальным послом акустики стал певец Monatik.

Расписанные кассетные снаряды (Кристина Сиренко, Полтава)

Архитектор по образованию Кристина Сиренко до войны работала дизайнером в одном из промышленных предприятий Полтавы. После полномасштабного российского вторжения художница вместе с семилетним сыном на три месяца выехала в Германию, а когда вернулась, то предыдущей работы уже не было, а с ней – и мастерской, где она работала.

Однажды художнице предложили расписать гильзу солидных размеров отстрелянного вражеского кассетного снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган». Сиренко превратила ее в "вышиванку" с пиксельным узором, таким образом придав национальному оберегу дополнительные смыслы и напомнив своей работой о силе, мужестве и отваге наших предков.

Первый арт-объект Кристины – расписанную гильзу от кассетного снаряда –продали во время стендап-вечера в местном Муза-баре за 23 тысячи гривен, все средства перечислили на нужды ВСУ. По просьбе спасателей из ГСЧС художница расписала шлемы, на которых изобразила пса Патрона. Один из них был продан за 15 тысяч гривен во время благотворительного мероприятия.

Тубусы от использованных снарядов американской гаубицы "М777" (на военном сленге "три топора") Кристина разрисовала по мотивам самчаковской росписи – яркими красками на черном фоне. Один из них, с авторским гербом художницы, продали за 20 тысяч гривен. Среди трансформируемых материалов художницы – военные каски, боксы от боеприпасов, транспортировочные кейсы для снарядов.