Смотрите, как сейчас выглядит отремонтированная набережная Ирпеня

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Валерия Гуржий
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В Ирпене полностью завершили ремонт набережной.

Об этом сообщил городской глава города Александр Маркушин.

Еще прошлой весной сюда прилетали российские снаряды, а сейчас уже год занимаются спортом и отдыхают ирпенчане.

"Основные повреждения были отремонтированы сразу после побега российских окупантов из Киевщины"

В частности, сейчас работники благоустройства завершили ремонт поврежденных форсунок для полива газонов, заменили фонари и плитку. Покрасили инсталляции. Таким образом, сделали набережную такой же, как до полномасштабного вторжения.

Опубликовано: 17 июля 2023
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