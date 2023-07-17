Смотрите, как сейчас выглядит отремонтированная набережная Ирпеня

В Ирпене полностью завершили ремонт набережной.
Об этом сообщил городской глава города Александр Маркушин.
Еще прошлой весной сюда прилетали российские снаряды, а сейчас уже год занимаются спортом и отдыхают ирпенчане.
"Основные повреждения были отремонтированы сразу после побега российских окупантов из Киевщины"
В частности, сейчас работники благоустройства завершили ремонт поврежденных форсунок для полива газонов, заменили фонари и плитку. Покрасили инсталляции. Таким образом, сделали набережную такой же, как до полномасштабного вторжения.