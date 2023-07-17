В Триполье на огороде обнаружили обломки печей и горшков XVII века

В селе Триполье Киевской области на огороде обнаружили обломки печей и горшков XVII века.

Об этом сообщили на кафедре археологии и древней истории Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Отмечается, что в древнейшие времена на территории поселка размещался древний город Триполье. Во время Руины он был уничтожен, а здания разрушены.

А теперь на огороде обнаружили обломки украшенных изразцами печей и частицы горшков, в которых варили борщ и готовили вареники для горожан.

Как отмечают работники кафедры, эти фрагменты были обнаружены на трипольских огородах 23 февраля 2022 года.

Фото: кафедра археологии и древней истории Киевского университета имени Бориса Гринченко