Сестры Фельдман выпустили коллекцию футболок. Средства по продаже пойдут на «Квіти України»

Украинские художницы сестры Фельдман, мастерская печати Printostan и организаторы благотворительных событий «Стріха» выпустили лимитированную коллекцию футболок с принтом «Квіти України». Их уже можно предзаказать.
Все средства продажи футболок пойдут на юридическую деятельность ОО «Зберегти Квіти України»» и защиту здания.
Футболка стоит 700 гривен. В настоящее время принимают заказы на печать. Сделать это можно будет до 23 июля.
Ранее футболки с таким принтом от сестер Фельдман продавали на барахолке от «Квітів України» 9 июля.
Фото: «Сохранить Цветы Украины»