Сестры Фельдман выпустили коллекцию футболок. Средства по продаже пойдут на «Квіти України»

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Ирина Маймур
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Украинские художницы сестры Фельдман, мастерская печати Printostan и организаторы благотворительных событий «Стріха» выпустили лимитированную коллекцию футболок с принтом «Квіти України». Их уже можно предзаказать.

Все средства продажи футболок пойдут на юридическую деятельность ОО «Зберегти Квіти України»» и защиту здания.

Футболка стоит 700 гривен. В настоящее время принимают заказы на печать. Сделать это можно будет до 23 июля.

Ранее футболки с таким принтом от сестер Фельдман продавали на барахолке от «Квітів України» 9 июля.

Фото: «Сохранить Цветы Украины»

Опубликовано: 19 июля 2023
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