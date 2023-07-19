Кофе, десерты и сэндвичи: на Соломенке открыли кофейню «Сикрет кап»

На Воздухофлотском проспекте заработала кофейня «Сикрет кап».

Среди напитков здесь кофе, кофейные напитки, какао и лимонады. К ним можно взять десерты (орешки, круасаны, абрикосовый пирог, брауни, карамельный тарт) и сэндвичи (с курицей и фетой, телятиной и клюквой и манго и четырьмя видами сыра).

Четвероногих в «Сикрет кап» угощают прохладной водой и бесплатными вкусностями.

Цены : эспрессо – 35 грн, фильтр – 60 грн, капучино – 45 грн, флет-вайт – 55 грн, латте – 60 грн, раф – 65 грн, какао – 50 грн, лимонады – 60 грн

Адрес: Воздухофлотский проспект, 20/1

Режим работы: ежедневно 08:00-21:00

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Фото: «Сикрет кап»