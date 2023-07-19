Владельцы уничтоженного жилья в Киевской области могут получить компенсацию через программу «єВосстановлення»

Владельцы разрушенного имущества в Киевской области могут подать заявление в сервисе «Дія» и получить компенсацию. 18 июля началось бета-тестирование услуги.

Об этом сообщили в пресс-службе «Дія».

Присоединиться к бета-тестированию могут те украинцы, которые:

достигли 18 лет;

имеют верифицированный РНОКПП;

предварительно направили сообщение о разрушенном имуществе;

имеют разрушенный дом на территории села Мощун в Гостомельской территориальной общине или в пгт Бородянка Бородянского поселкового территориального общества Киевской области;

является единственным собственником имущества, зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав (ДРРП).

Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.

После тестирования услуга станет доступна для других населенных пунктов, а вскоре и для имущества, имеющего совладельцев.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры объяснили , что это — часть второго этапа государственной политики по обеспечению жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии россии. На предварительном этапе запустили программу «єВідновлення» для мелкого ремонта поврежденного жилья.