Владельцы уничтоженного жилья в Киевской области могут получить компенсацию через программу «єВосстановлення»

Владельцы разрушенного имущества в Киевской области могут подать заявление в сервисе «Дія» и получить компенсацию. 18 июля началось бета-тестирование услуги.
Об этом сообщили в пресс-службе «Дія».
Присоединиться к бета-тестированию могут те украинцы, которые:
Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.
После тестирования услуга станет доступна для других населенных пунктов, а вскоре и для имущества, имеющего совладельцев.
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры объяснили , что это — часть второго этапа государственной политики по обеспечению жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии россии. На предварительном этапе запустили программу «єВідновлення» для мелкого ремонта поврежденного жилья.
Фото: Tierra Mallorca/Unsplash