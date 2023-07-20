Украинка Таню Муиньо сняла еще один клип для Гарри Стайлза

Украинская режиссерка Таня Муиньо сняла клип на песню Гарри Стайлза Daylight. Оператором видео стал украинец Никита Кузьменко.

В клипе певец выступает в роли одного из артистов цирковой труппы: он катается на одноколесном велосипеде, демонстрирует, как поднимает вес, ездит верхом и ходит по канату.

«Сделано с любовью творческой командой из Украины», — подписал Гарри Стайлз видео на YouTube.

Таню Муиньо не в первый раз работает с Гарри Стайлзом. Его видео As It Was», также снятое режиссером, попало в пятерку претендентов на статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучшее музыкальное видео» в 2023 году.

Фото: кадр из клипа Гарри Стайлза Daylight