Украинка Таню Муиньо сняла еще один клип для Гарри Стайлза

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Ирина Маймур
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Украинская режиссерка Таня Муиньо сняла клип на песню Гарри Стайлза Daylight. Оператором видео стал украинец Никита Кузьменко.

В клипе певец выступает в роли одного из артистов цирковой труппы: он катается на одноколесном велосипеде, демонстрирует, как поднимает вес, ездит верхом и ходит по канату.

«Сделано с любовью творческой командой из Украины», — подписал Гарри Стайлз видео на YouTube.

Таню Муиньо не в первый раз работает с Гарри Стайлзом. Его видео As It Was», также снятое режиссером, попало в пятерку претендентов на статуэтку «Грэмми» в номинации «Лучшее музыкальное видео» в 2023 году.

Фото: кадр из клипа Гарри Стайлза Daylight

Опубликовано: 20 июля 2023
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