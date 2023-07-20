Crimea Beach Party: бренд Saint Javelin выпустил коллекцию, посвященную Крыму

Бренд Saint Javelin создал коллекцию Crimea Beach Party. Футболки, майки, топы, носки, платки, панамы, кепки, купальники и полотенца из нее уже в продаже.

Вещи из новой коллекции стоят от 10 до 170 долларов. Часть средств по продаже пойдет на закупку тактической медицины и бронетехники для сил территориальной обороны Украины.

Вместе с командой Saint Javelin над коллекцией работали украинские художники и производители из Киева, Днепра, Харькова, Одессы и Львова.

Одежду и аксессуары украшают надписи-мемы, в частности «Керченский мост горит» или «Клуб курильщиков Новофедоровка».

Кроме одежды и аксессуаров, в коллекцию вошли пены, стикеры, постеры и открытки. Постеры бренд посвятил крымским городам: Бахчисараю, Керчу, Джанкой, Севастополю, Ялте, Симферополю, Севастополю. На одном из них можно увидеть двуглавого орла в окружении аистов, на другом — украинского «железного генерала» Валерия Залужного.

Напомним, что инициативу Saint Javelin положил начало канадскому журналисту Кристиану Борису, который еще до начала полномасштабного вторжения много писал об Украине для BBC, Vice и CBC. Благодаря ему удалось передать на нужды украинцев более $2,5 млн., одежду от Saint Javelin носят министры, а Святая Джавелина превратилась в символ украинского сопротивления.

Фото: Saint Javelin