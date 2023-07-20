На Позняках открыли Faine Bistro с завтраками, пиццей и ребрышками

На Позняках открыли новое заведение Faine Bistro с завтраками, пиццей, бургерами и пастой.

До 15:00 можно заказать завтрак. Среди позиций: яйца Бенедикт с прошутой котто, овсянка на кокосовом молоке с гранолой и сезонными фруктами, авокадо тост с яйцом пашот и омлет или скрембл из трех яиц.

Над меню работал бренд-шеф ресторана V Rebro Евгений Вишневский.

Барное меню представлено классическими коктейлями, большим выбором крепкого алкоголя, пивом, сидром. Также есть безалкогольные напитки, лимонады, кофе и чай.