Пастрами в каждом блюде: в ТРЦ River Mall заработал ресторан Pastrami

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Ирина Маймур
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На Осокорках в ТРЦ River Mall начало работу новое заведение Pastrami. Оно открылось напротив кофейни Takava и имеет большую террасу с видом на набережную.

Название заведения происходит от «пастрами» — мясного деликатеса из говядины. Этот продукт – главный ингредиент в блюдах ресторана.

В меню Pastrami pastrami on rye (сэндвич с пастрами и соусами), салаты с добавлением пастрами, бургер с индейкой, а также лимонады и алкогольные напитки (вина, коктейли). Из десертов можно заказать клубничный медовик, меренговый рулет, чизкейк и макаронс.

Цены: бургер с пастрами — 265 грн, салат «Цезарь» с пастрами из индейки — 245 грн, индейка с соусом тонато — 260 грн, сырная тарелка с трюфельным медом — 250 грн, чизкейк кокос — лайм — 130 грн, 100 грн, макарон — 55 грн, Negroni — 250 грн, лимонад — 110 грн

Адрес: Днепровская набережная, 12

Режим работы: ежедневно 10:00–22:00

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Фото: Pastrami

Опубликовано: 21 июля 2023
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