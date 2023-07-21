В Киевской области отстроили уничтоженный россиянами приют для животных Best Friends

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Ирина Маймур
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В селе Фасова в Киевской области полностью восстановили разрушенное российскими обстрелами приют для животных Best Friends, пишет RAU.

Средства на восстановление собрали Suziria Group и UAnimals в рамках проекта Tails Change. Полное восстановление приюта стоило около 2 млн гривен.

Реконструкция Best Friends длилась около четырех месяцев. За это время в приюте был построен ветеринарный комплекс с большим количеством мест для размещения животных. Он оснащен операционным, инфекционным, терапевтическим и реабилитационным отделением, а также кабинетом врача.

За отделку приюта отвечала компания Kailas-V. Она создала в Украине более 70 муралов, в том числе «Святую Джавелину», «Грушевского» и «Круты».

В прошлом году приют Best Friends дважды пострадал от авианалетов и многочисленных обстрелов «Градами». Большая часть основного здания и вольеров была разрушена.

Поэтому приют вместо более 1300 животных мог принять только около 800. К тому же Best Friends спас более 200 кошек и собак, эвакуированных из Бахмута, Краматорска, Харьковской области и Донецкой области, и получил еще и дополнительную нагрузку.

Фото: RAU

Опубликовано: 21 июля 2023
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