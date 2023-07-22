Смотрите, как киевлянин превратил типичное парадное дома в место для отдыха

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Валерия Гуржий
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В одном из домов по улице Бориспольской киевлянин превратил обычное парадное типичного дома в интересное и комфортное место отдыха.

Об этом сообщили в Дарницкой РГА.

Идейный вдохновитель и исполнитель всех работ – местный житель Максим, рассказал, что замысел обустройства такого пространства отдыха в его парадном возник примерно 3 года назад.

Тогда он увидел, сколько "нужных" вещей соседи выносят на помойку - это и остатки строительных материалов, и мебель, и посуда, и даже бытовая техника. Сейчас такие вещи получают "вторую жизнь" в пространстве для отдыха.

Фото: Дарницкая РГА

Опубликовано: 22 июля 2023
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