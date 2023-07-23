Россияне ударили ракетами по историческому центру Одессы: разрушен Спасо-Преображенский собор

Ночью россияне выпустили по Одессе 19 ракет разных типов. В результате чего разрушены в историческом центре города, а также разрушен Спасо-Преображенский собор.

В Воздушных Силах сообщили, что окупанты били ракетами: "Оникс", Х-22, "Калибр", "Искандер-К" и "Искандер-М". Из 19 враждебных целей было сбито 9.

В результате атаки травмированы 22 человека, один человек погиб. Среди травмированных 4 ребенка – 11, 12 лет и двое 17-ти летних.

Так выглядил собор до попадания российской ракеты

Пока известно, что в городе повреждены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Разрушен Спасо-Преображенский собор в центре Одессы, исторические здания – Дом ученых, здание Одесского государственного музыкального лицея имени профессора П.С. Столярского, расположенного в историческом центре Одессы, который внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как рассказали в УПЦ, российская ракета попала прямо в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждены внутренние украшения и иконы, полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.

Также стало известно, что сотни людей в Одессе пришли на места российских ударов, чтобы разобрать завалы и убрать последствия разрушения с улиц.

Фото: Олег Кипер , libkos, Википедия