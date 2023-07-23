Россияне повредили Дом ученых в Одессе, являющийся памятником архитектуры: что о нем известно

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Валерия Гуржий
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Во время ночной атаки россиян по Одессе повреждение получил памятник архитектуры - Дом ученых, также известный как усадьба Толстых.

Известно, что в результате ракетного удара вылетели все старинные витражи, повредилась внутренняя отделка, лепнина и мебель. При этом само здание практически не пострадало.

Само здание построено в 1832 году по проекту архитектора Ф. К. Боффо, а в 1838 году здание выкупил граф Толстой. После прихода большевиков к власти его арестовали, а имущество отобрали.

В 1920 г. после окончательного установления советской власти в Одессе, в особняке Толстых был открыт "Первый народный музей". В 1934 году в бывший особняк Толстых переехала областная организация профсоюза работников образования и науки Украины «Одесский дом ученых».

Так выглядел Дом ученых до российского обстрела.

В марте 1944 года немцы, прежде чем покинуть Одессу, собирались взорвать Дом ученых, но мины удалось обезвредить, и Дом ученых был спасен.

В 1990-е годы в нем хотели сделать бизнес-клуб, но его директор Галина Терещенко сумела добиться, дойдя до ЮНЕСКО, чтобы Дом ученых остался достоянием Одессы и одесситов.

В 2000 году в Доме ученых был открыт музей.

Известно, что в результате ночной атаки на город повреждено 25 памятников архитектуры. Все они расположены в историческом центре Одессы, который внесен в Список наследия ЮНЕСКО.

Фото: Архитектура Одессы , Википедия

Опубликовано: 23 июля 2023
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