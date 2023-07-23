В Киевской области уже восстановили более 12 тысяч объектов, которые были повреждены в результате боевых действий

В результате военных действий в Киевской области было разрушено и повреждено более 27 тысяч объектов, из которых более 24 тысяч – жилищный фонд. В области уже восстановлено полностью и частично с сохранением жизнедеятельности 12 136 объектов.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Из них основная часть – около 11 тысяч объектов – многоквартирные и частные дома.

Также благодаря United24, Мининфраструктуры и Программе развития ООН в Киевской области восстановят 18 домов. На 12-ти объектах работы уже стартовали. Многоэтажки будут восстановлены в Гостомельской, Дмитровской, Бородянской и Ирпенской общинах.

Кроме того, работы начались на 55 объектах, на других – начнутся в ближайшее время. Их планируют ввести в эксплуатацию к Новому году. Дома восстанавливаются на земельных участках владельцев разрушенного жилья.

Также в Ирпене против разрушенного жилищного комплекса «Ирпенские липки» стартовало комплексное восстановление частных домов. Оно подразумевает капитальный ремонт 31 частного дома, где заменят окна, двери, заборы и кровлю. Еще 30 домов будут построены с нуля.

«Кроме этого, началось восстановление 93 частных домов, разрушенных российскими оккупантами. Новые дома получат жители 15 общин в 5 районах области», – сообщил начальник КОВА.

Всего работы стартовали на 55 объектах, на других – начнутся в ближайшее время. Их планируют ввести в эксплуатацию к Новому году.

Фото: Александр Маркушин