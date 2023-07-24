Twitter официально стал X: сменился логотип и домен

Илон Маск сменил название Twitter на Х и сменил логотип социальной сети. Пока адрес сайта остается старым, но x.com переадресовывает на Twitter.

"X – это будущее состояние неограниченной интерактивности, сосредоточенное на аудио, видео, обмене сообщениями, платежах/банкинге, создавая глобальный рынок идей, товаров, услуг и возможностей. Благодаря искусственному интеллекту X объединит нас всеми способами, которые мы только начинаем представлять", – написала исполнительная директор соцсети Линд.

Фото: Линда Яккарино