Twitter официально стал X: сменился логотип и домен

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Валерия Гуржий
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Илон Маск сменил название Twitter на Х и сменил логотип социальной сети. Пока адрес сайта остается старым, но x.com переадресовывает на Twitter.

"X – это будущее состояние неограниченной интерактивности, сосредоточенное на аудио, видео, обмене сообщениями, платежах/банкинге, создавая глобальный рынок идей, товаров, услуг и возможностей. Благодаря искусственному интеллекту X объединит нас всеми способами, которые мы только начинаем представлять", – написала исполнительная директор соцсети Линд.

Фото: Линда Яккарино

Опубликовано: 24 июля 2023
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