Кофе, коктейли и музыкальные вечеринки: возле «Левобережной» открыли кафе Esco.bar

1315
Ирина Маймур
share share

Возле станции метро «Левобережная» в ЖК «Галактика» открыли новое заведение сети Esco.bar.

Кафе отличается от других точек тем, что имеет более просторный зал, большое барное пространство и широкий выбор блюд в меню, пишет Posteat.

Интерьер заведения владельцы Юлия Панец и Влад Сыпячев разработали вместе и дизайнерами. В новом Esco.bar много винтажных элементов и мебели, в частности есть комод 30-х годов. Он служит и столом для гостей, и местом для выступления музыкантов.

В меню Esco.bar есть завтраки, горячие блюда и закуски. К блюдам предлагают не только классические, но и авторские коктейли.

В заведении регулярно проходят квартирники, музыкальные вечеринки и попки.

Цены: чизи тарелка макси — 500 грн, говядина на гриле с овощами под трюфельным йогуртом — 325 грн, тост с лососем, не битыми огурцами и лаймовым крем-сыром — 300 грн, superpower-завтрак с беконом и колбасками на гриле — 250 грн, рисовый салат пашот с лососем и редисом — 340 грн

Адрес: ул. Евгения Сверстюка, 6Г

Режим работы: пн-пт 08:00 - 22:00, сб-вс 09:00 - 22:00

Instagram

Фото: Esco.bar

Опубликовано: 24 июля 2023
share share
Смотрите, какое зеленое пространство обустроили во дворе киевского бизнес-парка Смотрите, какое зеленое пространство обустроили во дворе киевского бизнес-парка Во Львове стартовал проект по оцифровке памятников модернизма Во Львове стартовал проект по оцифровке памятников модернизма Украинский голден эль официально признали стилем пива Украинский голден эль официально признали стилем пива Укрзализныця и Uber объявили о синхронизации поездок Укрзализныця и Uber объявили о синхронизации поездок Украинский паспорт вошел в 30 самых влиятельных в международном рейтинге Украинский паспорт вошел в 30 самых влиятельных в международном рейтинге В Киеве прошли первые электронные земельные торги В Киеве прошли первые электронные земельные торги Twitter официально стал X: сменился логотип и домен Twitter официально стал X: сменился логотип и домен Во Львове отреставрируют скульптуры на исторических зданиях Во Львове отреставрируют скульптуры на исторических зданиях
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.