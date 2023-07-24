Кофе, коктейли и музыкальные вечеринки: возле «Левобережной» открыли кафе Esco.bar

Возле станции метро «Левобережная» в ЖК «Галактика» открыли новое заведение сети Esco.bar.

Кафе отличается от других точек тем, что имеет более просторный зал, большое барное пространство и широкий выбор блюд в меню, пишет Posteat.

Интерьер заведения владельцы Юлия Панец и Влад Сыпячев разработали вместе и дизайнерами. В новом Esco.bar много винтажных элементов и мебели, в частности есть комод 30-х годов. Он служит и столом для гостей, и местом для выступления музыкантов.

В меню Esco.bar есть завтраки, горячие блюда и закуски. К блюдам предлагают не только классические, но и авторские коктейли.

В заведении регулярно проходят квартирники, музыкальные вечеринки и попки.

Цены: чизи тарелка макси — 500 грн, говядина на гриле с овощами под трюфельным йогуртом — 325 грн, тост с лососем, не битыми огурцами и лаймовым крем-сыром — 300 грн, superpower-завтрак с беконом и колбасками на гриле — 250 грн, рисовый салат пашот с лососем и редисом — 340 грн

Адрес: ул. Евгения Сверстюка, 6Г

Режим работы: пн-пт 08:00 - 22:00, сб-вс 09:00 - 22:00

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Фото: Esco.bar