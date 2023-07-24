Украинский паспорт вошел в 30 самых влиятельных в международном рейтинге

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Ирина Маймур
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Загранпаспорт Украины занял 30-е место в международном рейтинге Henley & Partners, показывающем изменения в безвизовом режиме стран мира.

Он делит одинаковое место с Гренадой и Сент-Люсией. Сегодня с украинским паспортом можно въехать без виз в 146 стран. Это на два больше, чем в прошлом году.

В лидерах рейтинга оказался Сингапур. Это государство впервые за пять лет обошло Японию. Граждане Сингапура имеют безвизовый доступ в 192 страны.

Германия, Испания и Италия заняли второе место в индексе паспортов. Их граждане могут въехать без виз или упрощены до 190 государств и территорий.

На третьем месте рейтинга оказались семь стран: Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея и Япония.

Последние места в индексе паспортов заняли Сирия, Ирак и Афганистан.

Фото: Главком

Опубликовано: 24 июля 2023
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