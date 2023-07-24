Укрзализныця и Uber объявили о синхронизации поездок

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Валерия Гуржий
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Сервис такси Uber и "Укрзализныця" объявили о синхронизации услуг, что позволит соединить поездку Uber с рейсом поезда "Укрзализныци" и получить 10% кэшбека из поездок, совершенных или от железнодорожных вокзалов в столице.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Как настроить опцию:

  1. Активируйте услугу Uber Travel в приложении Uber: откройте приложение и нажмите кнопку «Travel» в главном меню;
  2. Войдите с помощью учетной записи Google или Microsoft;
  3. Предоставьте Uber разрешение на доступ к бронированию в приложении;
  4. Купите билеты в приложении Укрзализныци;
  5. Убедитесь, что ваши ж/д билеты отображаются прямо в приложении Uber.

Фото: Unsplash\charlesdeluvio

Опубликовано: 24 июля 2023
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