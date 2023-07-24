Укрзализныця и Uber объявили о синхронизации поездок

Сервис такси Uber и "Укрзализныця" объявили о синхронизации услуг, что позволит соединить поездку Uber с рейсом поезда "Укрзализныци" и получить 10% кэшбека из поездок, совершенных или от железнодорожных вокзалов в столице.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Как настроить опцию:

Активируйте услугу Uber Travel в приложении Uber: откройте приложение и нажмите кнопку «Travel» в главном меню; Войдите с помощью учетной записи Google или Microsoft; Предоставьте Uber разрешение на доступ к бронированию в приложении; Купите билеты в приложении Укрзализныци; Убедитесь, что ваши ж/д билеты отображаются прямо в приложении Uber.

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