Укрзализныця и Uber объявили о синхронизации поездок

Сервис такси Uber и "Укрзализныця" объявили о синхронизации услуг, что позволит соединить поездку Uber с рейсом поезда "Укрзализныци" и получить 10% кэшбека из поездок, совершенных или от железнодорожных вокзалов в столице.
Об этом сообщили в "Укрзализныце".
Как настроить опцию:
- Активируйте услугу Uber Travel в приложении Uber: откройте приложение и нажмите кнопку «Travel» в главном меню;
- Войдите с помощью учетной записи Google или Microsoft;
- Предоставьте Uber разрешение на доступ к бронированию в приложении;
- Купите билеты в приложении Укрзализныци;
- Убедитесь, что ваши ж/д билеты отображаются прямо в приложении Uber.
Фото: Unsplash\charlesdeluvio