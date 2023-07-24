Украинский голден эль официально признали стилем пива

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Ирина Маймур
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Украинский голден эль официально признали отдельным стилем пива. Недавно он получил страницу в обновленной версии справочника Европейского общества потребителей пил.

Как объясняют популяризаторы голден эля, этот шаг очень важен для всего украинского сообщества пивоваров и любителей пива. Ведь подобные справочники просматриваются редко, составители относятся к новым стилям скептически. «Это вполне понятно в сегодняшнем мире, быстром появлении трендов и так же быстро их исчезновении», отмечают пивные энтузиасты. Именно поэтому появление в справочнике — это большой шаг к признанию как украинского голден эля, так и украинского пивоварения в целом.

Рецепт эля был создан непосредственно в Украине, а с 2009 года он широко представлен на рынке.

Во второй половине 2021 года пивные энтузиасты, пивовары и представители отрасли объединились, чтобы популяризировать украинский голден эль.

Чтобы выделить и описать стиль, эксперты сравнивали рецепты пивоваров и проводили дегустации. По вкусам украинский голден эль «достаточно крепкий, но одновременно округлый и полнотелый, с выразительным сладковатым послевкусием и легкой ноткой кориандра».

С тех пор украинский голден эль варят в США, Англии, Шотландии, Дании, Польше, Ирландии и Канаде. Вскоре планируют начать варить в Швейцарии. Стиль стал гостевой категорией на конкурсе US Open Beer Championship 2022, получил собственную категорию в специализированном пивном приложении Untappd и в этом месяце присоединился к стилям справочника Европейского союза потребителей пил.

Опубликовано: 24 июля 2023
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