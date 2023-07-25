Смотрите, как будет выглядеть новый корпус реабилитационного центра «Незламні» во Львове

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Ирина Маймур
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Японская студия Shigeru Ban Architects вместе с украинскими архитекторами abmk спроектировали новый хирургический корпус реабилитационного центра «Незламні» во Львове.

Об этом пишет Dezeen.

Здание построят из перекрестно-ламинированной древесины и бетона. Проект разрабатывали вместе со швейцарской инженерной студией Hermann Blumer, чтобы она не нуждалась в металлических соединениях.

Корпус будет состоять из восьми этажей — два разместят под землей, а шесть — снаружи. Здание будет выглядеть прямоугольным блоком с решетчатым фасадом и деревянным козырьком входа. Внутри постройки возведут атриум, вокруг которого разместят зону приема и деревянные колонны.

Строительство корпуса планируется начать в 2024 году.

Фото: визуализации Shigeru Ban Architects

Опубликовано: 25 июля 2023
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