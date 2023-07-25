На Виноградаре заработал бар Rozliwine с вином, коктейлями и музыкальными вечеринками

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Ирина Маймур
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На Виноградаре в ЖК «Варшавский» начал работу бар Rozliwine.

Владельцы позиционируют заведение как «бар у вашего дома», пишет Posteat.

Rozliwine предлагает большой выбор вина на разлив собственного импорта. Вино можно пить в заведении или взять с собой.

Также здесь есть разнообразные авторские коктейли и твисты на классику. В День Киева шеф-бармен Ростислав разработал коктейль со вкусом конфет «Киев вечерний». При подаче к нему прикрепляют мини-открытку с изображением столицы.

В Rozliwine организуют вечера с живой музыкой и сетами от диджеев, бранчи и мастер-классы по приготовлению коктейлей.

Это уже второе заведение сети. Первый заработал за 10 дней до полномасштабного вторжения России на улице Драгоманова.

Цены: плато антипасти — 230 грн, вителло тонато — 250 грн, паштет с луковым конфитюром — 160 грн, Prosecco Segreto — 89 грн/150 мл, Pagos del Rey «Pulpo» — 450 грн/750 мл, коктейль коктейль со вкусом конфет «Киев вечерний» — 250 грн

Адрес: ул. Александра Олеся, 6Б

Режим работы: ежедневно 12:00 — 23:00

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Фото: Rozliwine

Опубликовано: 25 июля 2023
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