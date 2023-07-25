Заваривают чай разными способами: На Бессарабской площади открылась чайная "Ба"

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Валерия Гуржий
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На Бессарабской площади открылась чайная «Ба», где подают 29 видов экологичного чая.

Об этом пишет The Village Украина.

Он из разных регионов – Тайваня, а также провинций Китая Юньнань и Фуцзянь. Предлагают классические чаи и более экспериментальные позиции.

Чайные листья «Ба» получают от фермеров напрямую. Каждую позицию компания SGS проверяет пестицидами. Чаю подают в посуде из керамики, изготовленной мастерами из китайского города Дзиндечжэнь. В интерьере использовали черепицу, которой украинцы, как и жители Азии, стилизуют собственные изгороди. Черепицу, уже более 80 лет, использовали для отделки стен и большого стола.

Цены: метод заваривания «Гань Пао» – 300 грн, метод типад – 260 грн, метод тен – 500 грн, чай, сваренный на огне – 700 грн, кофе хенд-брю – 80 грн, мате – 300 грн, тарталетка с горгонзолой – 120 грн.

Где: Бессарабская площадь, 2

График работы: с 12:00 до 22:00

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Фото: Ба

Опубликовано: 25 июля 2023
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