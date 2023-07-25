Украинский беспилотник Sirko запустили в серийное производство

Украинский беспилотный авиационный комплекс Sirko, разработанный харьковскими инженерами, был запущен в серийное производство.

Об этом рассказал председатель наблюдательного совета ООО "Научно-производственная компания Skyassist" Игорь Криничко, пишет "Укринформ".

“Наконец-то можем сказать, что серийное производство мы уже запустили. И сейчас она продолжается”, - сказал Криничко.

По его словам, около недели назад комиссия от Минобороны Украины приняла решение предоставить доступ к эксплуатации БПАК Sirko в войсках.

Пока о государственной закупке речь не идет, комплексы закупают для военных за волонтерские средства. Разработчики уже собрали отзывы о практическом использовании.

В течение июня для военных отгрузили около сотни комплексов. При этом мощности позволяют производить 800-1000 в месяц. Кроме того, компания продолжает разрабатывать ударную версию беспилотника.

Фото: Укринформ