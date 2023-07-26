В Бучанской общине запустили солнечную электростанцию

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Ирина Маймур
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В селе Гавриловка Бучанского общества заработала солнечная электростанция. Она заживляет насосную станцию, поставляющую воду жителям.

Об этом сообщил Бучанский городской совет.

Площадь первой очереди солнечных панелей составляет 580 кв.

Несмотря на то, что проект пилотный, как отмечают специалисты, можно говорить о его результативности.

Отмечается, что проект реализован предприятием "Теплокоммунсервис" при поддержке Бучанского городского совета в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития.

Фото: Бучанский городской совет

Опубликовано: 26 июля 2023
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