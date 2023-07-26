Супермаркеты «Сільпо» попали в список лучших магазинов Европы: какие именно

Три супермаркета «Сільпо», которые построили в 2022-2023 годах, вошли в список лучших магазинов Европы по версии профильного журнала о розничной торговле European Supermarket Magazine (ESM) .

В 2023 году редакция ESM выбрала 29 лучших магазинов из 15 стран Европы. «Сільпо» снова стал единственным украинским ритейлером, магазины которого попали в список.

ESM отметила следующие супермаркеты украинской сети:

«Сільпо» в Ровно, посвященный эмоциям

Открыт в октябре 2022 года. Красочный интерьер магазина отражает человеческие эмоции. Среди торгового зала инсталляция из воздушных шаров с простыми мечтами о теплых чувствах.

«Сільпо» в Борисполе, посвященный вертолетам в ретрофутуризме

Открыт в декабре 2022 года. В дизайне запечатлены летательные аппараты прошлого и будущего. Здесь гостей встречает научная фантастика и вымышленные технологии, разнообразные вертолеты, изобретенные еще в 20-х годах прошлого века, будущее встречается с сверхъестественным умом и необычными объектами.

«Сільпо» в Крюковщине Киевской обл., посвященный географическим мифам

Открыт в апреле 2023 года. Дизайн рассказывает об ошибочных открытиях и известных географических мифах. К примеру, как Христофор Колумб с экспедицией достиг берегов Северной Америки, ошибочно полагая, что прибыл в Индию. Или древний миф о том, что Земля держится на трех китах, или на слонах и черепахе.

Кроме Украины, в журнале представлены супермаркеты из Австрии, Германии, Италии, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Италии, Болгарии, Мальты, Андорры, Ирландии, Хорватии, Польши и Латвии.