Good bread открывает в Киеве хаб для людей с ментальной инвалидностью с мастерскими, лекторием и пекарней

Инклюзивная пекарня Good bread 27 июля откроет в Киеве хаб для людей с ментальной инвалидностью GoodBread.Hub.

Он объединит пекарню, цех для приготовления обедов для бездомных, лекториум, художественную и столярную мастерскую.

GoodBread.Hub откроют неподалеку от Дарницкого железнодорожного вокзала по улице Алматинской, 2/1.

В одном здании на четырех этажах обустроят:

инклюзивную пекарню Good bread, которая работает с 2017 года. Большее помещение позволит выпекать больше и дать занятость большему количеству людей, говорят в пекарне.

кулинарный цех для приготовления обедов для бездомных. Здесь продолжится реализация проекта FoodFighters, который был остановлен из-за начала полномасштабной войны.

столярную и художественную мастерскую для взрослых с ментальной инвалидностью. Целью которой является развитие культуры инклюзивного искусства и формирование ценности произведений безотносительно к диагнозу художников.

лекториум для обучения сопровождающих работу людей с инвалидностью.

Пекарня Good bread продолжит выпекать хлеб для жителей деоккупированных и прифронтовых территорий в новом помещении.