«Укрзалізниця» показала новый международный билет без русского языка

«Укрзалізниця» представила проект нового электронного международного билета. Документ будет двуязычным: украинским и английским.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

«Процесс украинизации железной дороги идет по согласованному графику. До конца 2023 будет еще ряд формально согласованных и юстированных бланков, обновленных вывесок, навигации и т.д.», — отметили в компании.

Несмотря на то, что новый шаблон находится на согласовании партнерами, из документа уже убрали остатки русского языка в информационных блоках при возвращении билетов.

Фото: «Укрзалізниця»