«Укрзалізниця» показала новый международный билет без русского языка

665
Ирина Маймур
share share

«Укрзалізниця» представила проект нового электронного международного билета. Документ будет двуязычным: украинским и английским.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

«Процесс украинизации железной дороги идет по согласованному графику. До конца 2023 будет еще ряд формально согласованных и юстированных бланков, обновленных вывесок, навигации и т.д.», — отметили в компании.

Несмотря на то, что новый шаблон находится на согласовании партнерами, из документа уже убрали остатки русского языка в информационных блоках при возвращении билетов.

Фото: «Укрзалізниця»

Опубликовано: 26 июля 2023
share share
Good bread открывает в Киеве хаб для людей с ментальной инвалидностью с мастерскими, лекторием и пекарней Good bread открывает в Киеве хаб для людей с ментальной инвалидностью с мастерскими, лекторием и пекарней Киевские активисты реставрируют старинные двери университета Шевченко Киевские активисты реставрируют старинные двери университета Шевченко Возле Золотых ворот открыли обновленный бар Prostir с музыкальными вечеринками и благотворительными мероприятиями Возле Золотых ворот открыли обновленный бар Prostir с музыкальными вечеринками и благотворительными мероприятиями Супермаркеты «Сільпо» попали в список лучших магазинов Европы: какие именно Супермаркеты «Сільпо» попали в список лучших магазинов Европы: какие именно Стало известно, кто получит деньги от Тайваня на Оболонский мост в Киеве Стало известно, кто получит деньги от Тайваня на Оболонский мост в Киеве В Бучанской общине запустили солнечную электростанцию В Бучанской общине запустили солнечную электростанцию На Окружной дороге полностью открыли движение На Окружной дороге полностью открыли движение В Гидропарке появится ботанический памятник природы с краснокнижными орхидеями В Гидропарке появится ботанический памятник природы с краснокнижными орхидеями
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.